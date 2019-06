Assessore Viérin: con Beneyton se ne va un pezzo di storia del mondo rurale valdostano

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. "Con la scomparsa dell’amico Gerardo se ne va un pezzo di storia recente del mondo rurale valdostano". Così l'assessore regionale all'agricoltura Laurent Viérin ricorda la figura di Gerado Beneyton, scomparso la scorsa notte all'ospedale di Aosta all'età di 70 anni.

"Siamo molto addolorati per la scomparsa di una persona fortemente attiva nella difesa del mondo rurale, di tutta l'agricoltura e dei prodotti di eccellenza del nostro territorio. È stato un vero e proprio ambasciatore del mondo agricolo valdostano e delle sue istanze. Un mondo che amava profondamente e al quale ha dato tutto sé stesso", aggiunge l'assessore Viérin ricordando le Olimpiadi dei formaggi ideati da Beneyton. "La sua mai doma passione lo ha portato a organizzare eventi e momenti di promozione e sostegno in tutte le parti del mondo, facendo conoscere la Valle d’Aosta in tante manifestazioni".

La sua scomparsa "lascia un vuoto importante nel mondo agricolo e il suo nome, legato alla ruralità, sarà ricordato grazie alla grande energia ed entusiasmo spesi in anni di lavoro e battaglie a difesa della sua terra e dei suoi prodotti", conclude.

Messaggi di cordoglio arrivano anche da Confagricoltura e dall'Union Régionale des Agricolteurs Valdotains. "Gerardo - si legge in una nota - era un grande appassionato dell'agricoltura e del mondo rurale, impegnato a tempo pieno nella valorizzazione delle tradizioni e delle eccellenze gastronomiche valdostane. La sua attività generosa a favore del settore primario è continuata anche dopo il pensionamento, quando ha iniziato a seguire le vicende agricole come giornalista".

M.C.