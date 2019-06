Programmazione Ue, a Cogne si riunisce il Comitato di sorveglianza

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

COGNE. Il Comitato di sorveglianza del programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia, l'Alcotra 2014/2020, si riunirà il prossimo 20 giugno a Cogne.

All'ordine del giorno ci sono le strategie che il Programma dovrà attuare in questa fase finale del settennio di programmazione e l'avvio dei lavori di preparazione del futuro periodo 2021/2027. Saranno inoltre approvati il Rapporto Annuale di Esecuzione del Programma per il 2018 e alcuni progetti che compongono i Piani integrati tematici e territoriali della programmazione 2014/20. Punto, quest’ultimo, di particolare interesse per la Valle d’Aosta, presente in ben quattro progetti, per un finanziamento richiesto di circa 1,4 milioni di euro.

Alla riunione del Comitato di sorveglianza parteciperanno i rappresentanti delle cinque Regioni coinvolte ed anche quelli delle Province di Imperia e Cuneo e della Città metropolitana di Torino, dei Dipartimenti francesi Haute-Savoie, Savoie, Hautes-Alpes, Alpes d’Haute-Provence e Alpes-Marittimes, dello stato italiano, di quello francese e della Commissione europea.

E.G.