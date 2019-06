Meteo, scoppia l'estate: ad Aosta attesi più di 40 gradi

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. La Valle d'Aosta non sarà risparmiata dall'ondata di calore attesa la prossima settimana sul Centro-Nord Italia che potrebbe portare le temperature a superare anche i 40 gradi.

Già da domenica, secondo le previsioni dell'Ufficio Meteo regionale, un anticiclone africano causerà l'aumento delle temperature che si tradurrà in un caldo anomalo in particolare da lunedì, giorno in cui l'afa si sposterà sul settore alpino verso le zone di confine con Francia e Svizzera. Nei giorni successivi, fino a giovedì, ci sarà un progressivo aumento delle temperature (anche 5 o 6 gradi sopra la media stagionale). L'area più interessata sarà l'alta Valle.

Secondo le previsioni del sito 3bmeteo, le temperature ad Aosta oscilleranno lunedì tra 16 e 33 gradi e saliranno giovedì tra i 24 ed i 43 gradi.

C.R.