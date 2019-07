Cheese 2019, pubblicato l'avviso per la partecipazione delle imprese della Valle d'Aosta

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Dal 20 al 23 settembre a Bra si svolgerà la XII edizione di Cheese, evento internazionale dedicato al mondo dei formaggi, del latte e dei latticini. "Natura è possibile" è il tema scelto quest'anno.

La Regione autonoma Valle d'Aosta sarà presente alla manifestazione con uno spazio istituzionale e sostenendo la partecipazione delle imprese valdostane del settore e, come novità di quest'anno, anche dei produttori di confetture e conserve, miele, aceto balsamico, birrifici (presenti nella guida Birre d’Italia di Slow Food Editore).

Le imprese interessate dovranno far pervenire il modulo di domanda di partecipazione, scaricabile dal sito della Camera di commercio valdostana, dalle ore 8 di lunedì 15 luglio alle ore 12 di mercoledì 24 luglio prossimi.

I costi a carico delle imprese partecipanti saranno abbattuti del 40% in regime de minimis per l’azienda che si aggiudicherà lo spazio dedicato alla Fontina DOP nell’area istituzionale e nella misura del 60% sempre in regime de minimis per gli spazi vendita (bancarelle) nell’Area Mercato/Piazza delle Birre.

redazione

(foto Francesca Cirilli | Archivio Slow Food)