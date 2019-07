Aggiornamento professionale lavoratori, prorogato l'Avviso dei finanziamenti Fse

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. L'Amministrazione regionale ha deciso di prorogare l'Avviso che finanzia iniziative di formazione rivolte ai lavoratori delle imprese con sede in Valle d'Aosta tramite il Fondo Sociale Europeo.

La procedura riguarda iniziative formative per l'aggiornamento e la qualificazione del personale per adeguare le competenze dei lavoratori alle esigenze del mercato e dell'impresa. L'attività può essere svolta in ambito aziendale o coinvolgendo più imprese.

"Abbiamo deciso di rifinanziare l’avviso sulla formazione permanente già in essere per dare continuità a questa modalità di finanziamento che è in grado di dare una risposta al bisogno di formazione delle nostre aziende per propri lavoratori", spiega in una nota l'assessore regionale alle politiche del lavoro Luigi Bertschy.

I progetti dovranno pervenire tramite il sistema informativo SISPREG2014 entro una delle cinque scadenze individuate tra il settembre 2019 e l'aprile 2020.

C.R.