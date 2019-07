Giorgio Consol nominato presidente di Inva Spa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Giorgio Consol è stato nominato dalla giunta regionale presidente di Inva Spa, la società in house della Regione che si occupa di fornitura di servizi e prestazioni informatiche.

Laureato in Scienze dell'informazione all'Università di Torino, un passato anche alla Olivetti, conta anni di esperienza nell'organico della Regione nel settore ICT ed è attualmente dirigente responsabile del Sistema informativo e dell'Agenda digitale della Regione Piemonte nonché rappresentante delle Regioni nel Comitato di indirizzo dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

"Riteniamo che il soggetto individuato - spiega in una nota l'Amministrazione regionale - unisca le conoscenze approfondite del nostro contesto con le nuove esperienze esterne alla Valle d'Aosta per contribuire ad indirizzare la società verso un nuovo quadro di organizzazione, progettualità e specializzazioni necessario per ottenere il massimo beneficio dell'innovazione sull'intero territorio".

redazione