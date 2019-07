Cassardo ricoverato al Parini di Aosta dopo l'incidente sul Gasherbrum VII

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. È affidato alle cure del Centro di medicina di montagna dell'ospedale regionale U. Parini il torinese Francesco Cassardo, coinvolto in un incidente lo scorso 20 luglio sul monte Gasherbrum VII (Karakorum) in Pakistan.

L'alpinista ha riportato diverse ferite che saranno trattate da un'équipe multidisciplinare del centro specializzato dell'ospedale aostano.

«Oltre a diverse traumi, il paziente presenta congelamenti dovuti alla lunga permanenza in alta quota e alle temperature basse», spiega il dottor Davide Piccolo, medico chirurgo della reparto di Chirurgia vascolare, endovascolare e angiologica dell’ospedale Parini di Aosta. Le condizioni di Cassardo sono in fase di valutazione e «in base agli esiti della fase diagnostica - riprende Piccolo - sarà programmata una serie di azioni e interventi per ridurre i traumi e l'entità della patologia da congelamento, che in prima analisi sembra rappresentare la situazione che richiede maggiore attenzione».

Il Centro di medicina di montagna dell'ospedale di Aosta è attivo dal 2007 ed è strutturato in equipe multidisciplinari per affrontare le patologie dello sport delle attività in montagna come le malattie d'alta quota, i congelamenti, i traumi.

