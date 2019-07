Frana Quincinetto, in attesa dello stato di emergenza per avviare i lavori

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

TORINO. «Stiamo completando l’iter per la dichiarazione dello stato di emergenza a Quincinetto che consentirà di sbloccare l’avvio dei lavori per la messa in sicurezza del tratto autostradale della A5 interessato dalla frana che dal 2012 minaccia la strada e il territorio circostante». Lo afferma l'assessore ai trasporti della Regione Piemonte Marco Gabusi facendo il punto della situazione sulla delicata questione della frana che anche domenica scorsa ha causato la chiusura dell'autostrada tra Piemonte e Valle d'Aosta.

Il dossier è in mano al Ministero dei Trasporti ed al Prefetto di Torino che a giorni dovrebbe dare il via libera ai lavori urgenti con la dichiarazione dello stato di emergenza.

Per quanto riguarda la Valle d'Aosta, il presidente della Regione Antonio Fosson nelle sue funzioni prefettizie ha convocato il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica per valutare il da farsi con forze dell'ordine e servizi di protezione civile. L'obiettivo è che la chiusura dell'autostrada A5 non causi gravi disagi né al traffico né ai mezzi di soccorso e di emergenza che potrebbero trovarsi a dover intervenire durante le fasi di criticità.

«L'accelerazione su un dossier così importante come la frana sulla A5 - sottolinea l’assessore piemontese - è stata possibile grazie al contributo di tutti gli enti e rappresenta il primo importante elemento dell’attuazione dell’accordo di programma sottoscritto nei giorni scorsi tra le Regioni Piemonte e Valle d’Aosta. Operativamente è già iniziata la fase di pre-progettazione, che in due o tre mesi ci porterà a capire quali saranno le soluzioni tecniche migliori».

Clara Rossi