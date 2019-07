Violenza, incontro ad Aosta un anno dopo la firma del protocollo

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Nel salone ducale del municipio di Aosta avrà luogo questa sera dalle ore 18 un incontro aperto al pubblico sul tema della violenza.

La serata è organizzata ad un anno di distanza dalla firma di un protocollo d'intesa tra diverse istituzioni dedicato proprio al contrasto della violenza. Il capo della Squadra mobile di Aosta Eleonora Cognigni ed il sostituto procuratore Carlo Introvigne presenteranno un primo bilancio del protocollo e delle attività messe in campo in questi dodici mesi.

In più l'incontro pubblico sarà l'occasione per aggiungere un posto al Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza nei confronti della persona e della comunità familiare. È infatti prevista la sottoscrizione del protocollo da parte di Soroptimist International Club Valle d’Aosta per mano della presidente Manuela Zublena.

Ad oggi del Tavolo fanno parte tribunale, procura, forze dell'ordine, Azienda Usl, Regione, Centro donne contro la violenza, consigliera regionale di parità e Ordini regionali degli avvocati e dei giornalisti.

