Regione: treni bimodali attivi in autunno sulla Aosta - Torino

AOSTA. I primi treni bimodali saranno attivi sulla tratta ferroviaria Aosta - Torino in autunno: la conferma arriva dall'assessorato regionale dei trasporti che martedì ha incontrato i responsabili della società produttrice Stadler e di Trenitalia.

Gli ultimi test necessari per arrivare ai via libera definitivi e, quindi, all'entrata in servizio dei treni sono in corso ad Arezzo. Martedì è stato compiuto un sopralluogo "finalizzato a ultimare il percorso per l’inserimento dei treni che la società Stadler, aggiudicatrice dell’appalto, sta completando", spiega l'assessorato.

"Nelle prossime settimane è prevista la fase di collaudo per poter avviare la definitiva entrata in esercizio dei treni", aggiungono gli uffici della Regione.

