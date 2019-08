Ecco perché i live casino stanno diventando la scelta preferita dei giocatori online

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

Articolo promozionale

I live casino negli ultimi anni stanno riscuotendo molto successo e sempre più spesso gli appassionati del gioco si cimentano in questa nuova modalità tra i tavoli della roulette live, blackjack e molti altri giochi che andremo a scoprire insieme.

Dai casino tradizionali ai casino live ecco come si è evoluto il mondo del gioco.

Un tempo quando si parlava di gioco d'azzardo la prima cosa che balzava alla mente erano i casino e ed i giochi più famosi come la roulette, i dadi, il blackjack e le famosissime slot. Oggi invece quando pensiamo ai casino la maggior parte della gente pensa ai casino live da dove è possibile giocare dal proprio pc o smartphone. Grazie alla rete i casino live sono riusciti a rubare la scena ai veri e propri casino che oggi sono in grande difficoltà economica e quasi sull'orlo del fallimento. Internet ha rivoluzionato un po' tutti i settori dell'economia italiana e le abitudini delle persone ed anche i casino live hanno subito la stessa influenza. Appena lanciati i live casino non hanno avuto subito successo in quanto l'esperienza di gioco era molto distante da quella reale, ma con il passare degli anni e dopo molte evoluzioni dei vari software di gioco il prodotto che viene proposto oggi possiamo dire che rispecchia i veri tavoli da gioco. Questo ha fatto si che molti appassionati al posto che affrontare lunghi viaggi per recarsi al casino a giocare si cimentassero in questa nuova modalità di gioco stando comodamente a casa oppure con gli amici e soprattutto in qualsiasi momento della giornata. Tutte queste peculiarità proprie solo dei casino live hanno fatto avvicinare a questo mondo anche tante persone che prima non amavano recarsi nelle case da gioco oppure erano troppo lontani per raggiungerle.

Come funzionano i live casino e quali sono i giochi più popolari?

I live casino non sono altro che dei veri e propri tavoli da gioco dei casino dai quali però è possibile giocare attraverso il proprio pc o tablet. Ogni tavolo di live roulette o blackjack è dotato di web cam che riprende senza interruzioni il tavolo ed il croupier mentre dispone il gioco ed è possibile puntare e comunicare tramite chat sia con gli altri giocatori del tavolo che con il croupier stesso proprio come in un vero casino. Prima però di cimentarsi nei giochi del live casino come la roulette live o il blackjack è bene sempre provare le modalità di gioco gratuite offerte per provare i giochi così da imparare le regole e non buttare inutile denaro per imparare a giocare. Il gioco più popolare rimane la live roulette, ma sono anche altri i giochi dei live casino che stanno riscuotendo molto successo e che non si trovano in tutti i casino tradizionali. Tra questi giochi spiccano i dadi e dream catcher, la vecchia ruota della fortuna, i quali si stanno ritagliando un bello spazio nel mercato globale dei live casino. Oltre ai giochi tradizionali si possono trovare anche molte varianti dei diversi giochi soprattutto per la live roulette e questo ha fatto sì che l'offerta dei live casino superasse addirittura quella delle case da gioco così da farli diventare la prima scelta degli appassionati tanto da costringerle a ridimensionarsi e cambiare strategie di marketing per sopravvivere. Possiamo quindi affermare che al livello di gioco i live casino non hanno nulla da invidiare ai casino tradizionali, l'unica vera differenza sta ancora nell'adrenalina che un vero tavolo da gioco è capace di generare su un giocatore soprattutto alle prime armi.

Vedremo in futuro se i casino live continueranno ad avere lo stesso successo oppure se ci sarà un ritorno alle origini, quello che possiamo affermare che oggi è una delle modalità di gioco più apprezzate.