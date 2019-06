Una proposta alternativa di concordato per il Casinò di Saint-Vincent

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Attorno al Casinò di Saint-Vincent si starebbe sviluppando una proposta concorrente di concordato, alternativa cioè a quella presentata dalla stessa società della casa da gioco in Tribunale per soddisfare i creditori.

L'operazione è condotta da un gruppo di legali che si sta mettendo in contatto con alcune aziende creditrici del Casinò con l'obiettivo di acquisire il loro credito. Se più di un tentativo dovesse andaro in porto, potrà essere presentata una proposta concorrente di concordato che, se ammessa, sarà votata dai creditori nell'assemblea prevista il prossimo 9 luglio.

Per i creditori questa può essere una buona notizia perché una proposta concorrente dovrebbe dare maggiori garanzie di recupero delle somme da incassare, ma per il Casinò debitore non lo è altrettanto. La proposta concorrente infatti potrebbe essere giudicata migliore di quella del debitore e la scelta dei creditori potrebbe riflettersi sul futuro controllo della società.

redazione