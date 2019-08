Prosegue la crisi di vendite dell'informazione su carta stampata

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Dopo cinque anni dall'ultimo sondaggio torniamo a verificare lo stato di salute dei giornali cartacei sotto forma di vendite.

Abbiamo intervistato un campione di 21 tra edicole e tabacchi presenti ad Aosta e nei comuni della cintura chiedendo ai rivenditori di indicarci il numero di copie vendute al giorno o a settimana, a seconda del giornale in questione.

Già nel 2014 una serie di fattori ha contribuito a dipingere uno scenario difficile per quella che, fino ad allora, era la regina dell'informazione al di fuori delle news trasmesse vie etere, radio e televisione. Oggi, nel 2019, possiamo notare che il quotidiano La Stampa di Torino che pubblica un inserto dedicato alla Valle d'Aosta ha ceduto un ulteriore 30% delle vendite. Per i settimanali valdostani rimane in testa come copie vendute La Vallée Notizie seguita dalla Gazzetta Matin che mantiene più o meno le stesse copie vendute di cinque anni fa sommando al settimanale "tradizionale" le copie del suo free press " Week End". L'interessante operazione del free press che avrebbe dovuto togliere vendite alla Vallée Notizie sembra aver in realtà spostato i lettori dall'edizione del lunedì (a pagamento) a quella del sabato (distribuita gratuitamente). Complessivamente anche la vendita di settimanali ha subito una diminuzione, ma non così marcata rispetto al quotidiano La Stampa (siamo attorno al 15 per cento in meno).

Ormai è finita l'era della carta stampata "padrona" dell'informazione. Una vota si sentiva nei bar "l'ho letto sulla Stampa" o "sulla Vallée" o "sulla Gazzetta", ora la gente commenta le notizia letta on line su Aostaoggi.it o su altre testate e persino su Facebook grazie alla condivisione delle news pubblicate. Vi invito a leggere l'articolo pubblicato da noi cinque anni fa (clicca qui) per comprendere meglio questo fenomeno che vede ogni anno in edicola vendere sempre meno copie di quotidiani e settimanali. Oggi l'informazione corre veloce sulla rete, un quotidiano stampato pubblica notizie "vecchie" di un giorno ed un settimanale può provare a competere con la concorrenza online puntando sugli approfondimenti. Tutto questo si riflette anche sulla vendita di spazi pubblicitari: assistiamo a imbarazzanti vendite di spazi pubblicitari che sviliscono il valore della promozione commerciale. Non è questa la strada giusta per salvare la nave che affonda. Bisogna riconsiderare il modo di proporre le notizie per recuperare questa emorragia di lettori della carta stampata.

Ecco i dati delle nostre 21 interviste. Questi numeri, pur veritieri, nelle singole interviste, non possono considerarsi una indagine precisa sulle copie vendute nella città di Aosta, ma una indicazione molto preziosa su cui gli addetti ai lavori possono ragionare.





Edicola di via Sant'Anselmo



La Stampa (con l'edizione Valle d'Aosta): 50 copie / giorno

La Vallée Notizie: 100 copie / settimana

La Gazzetta Matin: 40 copie / settimana

Free press Weekend: 80 copie / settimana

Corriere della Valle: 10 copie / settimana

La Sentinella del Canavese: 10 copie ogni 2 settimane









Edicola di via Torino



La Stampa: 100 copie / giorno

La Vallée Notizie: 150 copie / settimana

La Gazzetta Matin: 45 copie / settimana

Ffree press Weekend): 120 copie / settimana

Corriere della Valle: 2 copie / settimana

La Sentinella del Canavese: 3 copie ogni 2 settimane









Tabacchi di piazza Chanoux



La Stampa: 50 copie / giorno

La Vallée Notizie: 100 copie / settimana

La Gazzetta Matin: 30 copie / settimana

Free press Weekend: 50 copie / settimana

Corriere della Valle: 1 copia / settimana

La Sentinella del Canavese: 2 copie ogni 2 settimane









Tabacchi di via de Tillier



La Stampa: 15-20 copie / giorno

La Vallée Notizie: 30 copie / settimana

La Gazzetta Matin: 30 copie / settimana

Free press Weekend: 30 copie / settimana

Corriere della Valle: 1 copia / settimana

La Sentinella del Canavese: 0









Edicola di via Festaz



La Stampa: 80 copie / giorno

La Vallée Notizie: 100 copie / settimana

La Gazzetta Matin: 50 copie / settimana

Free press Weekend: 70 copie / settimana

Corriere della Valle: 1 copia / settimana

La Sentinella del Canavese: 0









Tabacchi di via E. Aubert



La Stampa: 40 copie / giorno

La Vallée Notizie: 60 copie / settimana

La Gazzetta Matin: 40 copie / settimana

Free press Weekend: 25 copie / settimana

Corriere della Valle: 4 copie a settimana

La Sentinella del Canavese: 8 copie ogni 2 settimane









Edicola di piazza della Repubblica



La Stampa: 50 copie al giorno

La Vallée Notizie: 90 copie / settimana

La Gazzetta Matin: 50 copie / settimana

Free press Weekend: 50 copie / settimana

Corriere della Valle: 4 copie / settimana

La Sentinella del Canavese: 2 copie ogni 2 settimane









Tabacchi di corso Battaglione Aosta



La Stampa: 30 copie / giorno

La Vallée Notizie: 60 copie / settimana

La Gazzetta Matin: 30 copie / settimana

Free press Weekend): 30 copie / settimana

Corriere della Valle: 0

La Sentinella del Canavese: 6 copie ogni 2 settimane









Tabacchi di via Monte Vodice



La Stampa: 15 copie / giorno

La Vallée Notizie: 30 copie / settimana

La Gazzetta Matin: 7 copie / settimana

Free press Weekend): 30 copie / settimana

Corriere della Valle: 0

La Sentinella del Canavese: 0









Tabacchi via Saint-Martin-de-Corléans, 3



La Stampa: 40 copie / giorno

La Vallée Notizie: 50 copie / settimana

La Gazzetta Matin: 25 copie / settimana

Free press Weekend: 40 copie / settimana

Corriere della Valle: 1 copia / settimana

La Sentinella del Canavese: 0









Edicola di corso XXVI Febbraio



La Stampa: 35 copie / giorno

La Vallée Notizie: 40 copie /settimana

La Gazzetta Matin: 10 copie / settimana

Free press Weekend:: 50 copie / settimana

Corriere della Valle: 1 copia / settimana

La Sentinella del Canavese: 0





Tabacchi via Croce di Città



La Stampa: 30 copie / giorno

La Vallée Notizie: 55 copie / settimana

La Gazzetta Matin: 17 copie / settimana

Free press Weekend: 60 copie / settimana

Corriere della Valle: 1 copia / settimana

La Sentinella del Canavese: 0





Tabacchi di piazza Plouves



La Stampa: 60 copie / giorno

La Vallée Notizie: 150 copie / settimana

La Gazzetta Matin: 150 copie / settimana

Free press Weekend): 120 copie / settimana

Corriere della Valle: 0

La Sentinella del Canavese: 3 copie ogni 2 settimane





Tabacchi di corso Ivrea



La Stampa: 60 copie / giorno

La Vallée Notizie: 150 copie / settimana

La Gazzetta Matin: 50 copie / settimana

Free press Weekend: 100 copie / settimana

Corriere della Valle: 0

La Sentinella del Canavese: 1 copia ogni 2 settimane





Tabacchi al Pont Suaz (Charvensod)



La Stampa: 70 copie / giorno

La Vallée Notizie: 200 copie / settimana

La Gazzetta Matin: 120 copie / settimana

Free press Weekend): 80 copie / settimana

Corriere della Valle: 1 copia / settimana

La Sentinella del Canavese: 0





Tabacchi in corso Lancieri



La Stampa: 12 copie / giorno

La Vallée Notizie: 40 copie / settimana

La Gazzetta Matin: 10 copie / settimana

Free press Weekend: 30 copie / settimana

Corriere della Valle: 1 copia / settimana

La Sentinella del Canavese: 0





Edicola di via Chambery



La Stampa: 70 copie / giorno

La Vallée Notizie: 100 copie / settimana

La Gazzetta Matin: 50 copie / settimana

Free press Weekend: 100 copie / settimana

Corriere della Valle: 2 copie / settimana

La Sentinella del Canavese: 2 copie ogni 2 settimane





Edicola di corso Battaglione, 160



La Stampa: 75 copie / giorno

La Vallée Notizie: 150 copie / settimana

La Gazzetta Matin: 50 copie / settimana

Free press Weekend: 150 copie/settimana

Corriere della Valle: 0

La Sentinella del Canavese: 2 copie ogni 2 settimane







Tabacchi via Monte Grivola



La Stampa: 50 copie / giorno

La Vallée Notizie: 100 copie / settimana

La Gazzetta Matin: 50 copie / settimana

Ffree press Weekend: 100 copie / settimana

Corriere della Valle: 1 copia / settimana

La Sentinella del Canavese: 0





Bar - tabacchi viale Conte Crotti



La Stampa: 75 copie / giorno

La Vallée Notizie: 100 copie / settimana

La Gazzetta Matin: 100 copie / settimana

Ffree press Weekend: 130 copie / settimana

Corriere della Valle: 0

La Sentinella del Canavese: 0





Tabacchi via Saint-Martin-de-Corléans, 302



La Stampa: 60 copie / giorno

La Vallée Notizie: 145 copie / settimana

La Gazzetta Matin: 40 copie /settimana

Free press Weekend): 120 copie / settimana

Corriere della Valle: 0

La Sentinella del Canavese: 1 copie ogni 2 settimane

Marco Camilli