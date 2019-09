Nuove divise per i postini che operano in Valle d'Aosta

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Cambio di divisa per i portalettere che operano in Valle d'Aosta. Poste Italiane ha infatti distribuito i nuovi indumenti che saranno indossati dagli addetti al recapito della corrispondenza.

I colori sono quelli "storici" di Poste Italiane, quindi giallo, blu e grigio; i tessuti sono tecnici e traspiranti certificati "Oeko-Tex Standard 100" per la sostenibilità ambientale. Sulle divise rimane il logo giallo di Poste Italiane che facilita il riconoscimento degli operatori.

"Le divise si aggiungono ad altre importanti innovazioni introdotte nella dotazione dei portalettere e nell'organizzazione del recapito, in linea con il piano strategico “Deliver 2022” dell’Amministratore Delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante - sottolinea Posta Italiane -. La dotazione dei portalettere comprende infatti palmari che permettono di offrire a domicilio servizi come il pagamento dei bollettini di conto corrente o l’invio di una raccomandata. Anche la nuova organizzazione del recapito “Joint Delivery”, più efficiente e flessibile, ha introdotto importanti innovazioni, come le consegne previste anche nel pomeriggio e nel weekend".

C.R.