Turismo, servizio transfer tra Valle d'Aosta e aeroporti Malpensa e Caselle Pubblicato: Sabato, 28 Settembre 2019 09:25

AOSTA. Sarà attivo nel periodo turistico invernale il nuovo collegamento via gomma previsto tra la Valle d'Aosta e gli aeroporti di Milano Malpensa e Torino Caselle. Con delibera approvata ieri, la Giunta regionale ha dato il via libera alle convenzioni triennali con Savda/Arriva e Vita Group e prenotato la relativa spesa (circa 490 mila euro).

Le corse saranno effettuate tra dicembre e aprile il sabato e la domenica e "in altri giorni della settimana dove si concentrano gli arrivi e le partenze dei principali voli degli sciatori provenienti da Regno Unito, Paesi scandinavi, Russia e Polonia, i bacini di origine della gran parte della nostra clientela invernale di provenienza internazionale", spiega l'assessorato regionale dei trasporti. Il servizio è organizzato per "servire comodamente tutti i voli, senza tempi di attesa eccessivamente lunghi".

È previsto l'obbligo di prenotazione on line almeno 24 ore prima. Il costo del transfer dai due aeroporti verso la Valle d'Aosta (Pont-Saint-Martin, Verrès, Châtillon e Aosta) è di 25 euro a persona.

Il nuovo collegamento rappresenta «un plus che aggiunge valore alla nostra offerta invernale aumentando la competitività delle nostre località sciistiche», commenta l'assessore ai trasporti Luigi Bertschy.

«La prossimità geografica degli aeroporti di Caselle e di Malpensa è una grande opportunità per il turismo in Valle d’Aosta - aggiunge l’assessore al turismo Laurent Viérin - Sui due scali aeroportuali sono operativi diversi voli di linea e low cost provenienti dai paesi di origine dei principali flussi di sciatori della nostra regione. Con questi nuovi servizi si copre l’ultimo miglio, che, come sempre, fa la differenza».

Clara Rossi