Ghiacciaio Planpincieux, Conte "prossimamente" in Valle d'Aosta Pubblicato: Lunedì, 30 Settembre 2019 09:07

Stampa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

COURMAYEUR. Il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, sarà "prossimamente" in Valle d'Aosta: la comunicazione arriva da Palazzo Chigi in risposta all'invito inviato dal presidente della Regione Antonio Fosson in questi giorni di allerta per il possibile crollo di una porzione del ghiacciaio Planpincieux, sul massiccio del Monte Bianco.

In questi giorni Palazzo Chigi è in contatto con la Regione per "avere informazioni in merito all'allerta per il ghiacciaio di Planpincieux, sul massiccio del Monte Bianco". Il governo spiega inoltre che "dal presidente Antonio Fosson sono arrivate ampie rassicurazioni rispetto al fatto che la situazione è sotto controllo e costantemente monitorata dagli organismi competenti. Non ci sono, dunque, particolari rischi".

La risposta arrivata da Roma fa esprimere alla presidenza della Regione "soddisfazione per l'attenzione posta dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e dal Governo alla situazione in atto nella Val Ferret, a testimonianza di un rapporto di collaborazione tra Istituzioni valido e costante".

C.R.