Accoglienza migranti, il bando in Valle d'Aosta va (di nuovo) deserto

COURMAYEUR. Il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, sarà "prossimamente" in Valle d'Aosta: la comunicazione arriva da Palazzo Chigi in risposta all'invito inviato dal presidente della Regione Antonio Fosson in questi giorni di allerta per il possibile crollo di una porzione del ghiacciaio Planpincieux, sul massiccio del Monte Bianco.