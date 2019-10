Tre assemblee sindacali per gli operai idraulico-forestali Pubblicato: Sabato, 12 Ottobre 2019 09:20

Stampa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Lunedì prossimo, 14 ottobre, si svolgerà la prima della serie di assemblee indette dai sindacati per gli operai idraulico-forestali.

Tre i temi principali da discutere: la questione del rimborso chilometrico, il contratto integrativo regionale di lavoro e un'analisi del settore idraulico-forestale regionale.

Il calendario stilato da Fai Cisl, Flai Cgil, Savt-Forestali e Uil Valle d’Aosta prevede un incontro per l'alta Valle, appunto il 14 ottobre al poliambulatorio di Morgex; uno per il centro valle organizzato al CCS Cogne di Aosta il 15 ottobre ed un'ultima assemblea per la bassa valle che si svolgerà il 16 ottobre al salone Bonomi di Verrès. Tutte le assemblee si terranno dalle ore 14 alle 16.

«È importante che ci sia una partecipazione massiccia, perché sarà anche l'occasione per fare il punto sul comparto idraulico-forestale», sottolineano i segretari delle quattro organizzazioni sindacali.

redazione