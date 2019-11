Aosta, iniziato il corso di formazione Robotica, Coding e Cyberbullismo Pubblicato: Martedì, 19 Novembre 2019 11:40

AOSTA. Al CSV di Aosta è iniziato il corso di formazione in Robotica, Coding e Cyberbullismo, una iniziativa organizzata nell'ambito del progetto Movi-Menti e curata da Enaip Valle d'Aosta e cooperativa noi&gliAltri.

Più di venti persone tra educatori e figure professionali che lavorano nei servizi sociali hanno partecipato ieri, 18 novembre, al primo dei sei incontri previsti con l'ingegnere delle telecomunicazioni e programmatrice Cristina Darienzo. Per cominciare si è parlato di robotica educativa attraverso un laboratorio pratico e delle principali tecniche che saranno poi utili ai partecipanti nel loro lavoro quotidiano a contatto con i ragazzi. Si passerà poi alla creazione di laboratori di tecnologia con materiale povero, alle basi di programmazione con Scatch (un linguaggio gratuito specificamente progettato per ragazzi dagli 8 ai 16 anni ideato con l'obiettivo di insegnare a pensare in modo creativo, a lavorare in collaborazione e a ragionare in modo sistemico). Il percorso di formazione si chiuderà con un progetto di storytelling sul cyberbullismo.

"L'obiettivo del corso di formazione - spiegano gli organizzatori - è avvicinare figure professionali, che lavorano con i ragazzi, all'utilizzo della robotica educativa, disciplina che facilita l'apprendimento delle materie STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica), che aiuta a sviluppare il pensiero critico e un nuovo approccio al mondo di oggi, stimolandola logica e lo sviluppo del pensiero computazionale, cioè di un metodo per affrontare le situazioni".

L'attività svolta aiuta "a lavorare sul pensiero computazionale, che oggi significa sviluppare una forma mentis che un domani sarà utile non solo a ingegneri e programmatori, ma anche a medici, avvocati, statisti, dirigenti di azienda, architetti, funzionari di amministrazioni, che ogni giorno devono affrontare problemi complessi".

