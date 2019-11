Regione, rinnovato il canale web dedicato all'Europa Pubblicato: Mercoledì, 20 Novembre 2019 11:29

AOSTA. Il canale tematico dedicato all'Europa presente sul portale istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta ha una nuova veste grafica e nuovi contenuti per rendere più efficace e chiara la comunicazione a beneficio degli utenti.

La rinnovata sezione si presenta una sorta di vetrina nella quale trovare le informazioni utili sui programmi europei rivolti al territorio in questa fase di transizione dalla vecchia programmazione 2104/2020 al nuovo settennio 2021/2027.

«Vogliamo riuscire a comunicare al meglio le attività realizzate con i fondi», ha spiegato l'assessore regionale con delega agli affari europei Luigi Bertschy durante la presentazione del canale tematico. «Promuovere e far conoscere tali iniziative contribuisce a creare la consapevolezza dell'importanza di far parte di un sistema, quello europeo, che non crea solo regole, ma anche importanti e interessanti opportunità di sviluppo per il nostro territorio. Ne sono esempi concreti le iniziative approvate in queste ultime settimane: il Cammino Balteo, i voucher nido, gli incentivi alle assunzioni».

In canale Europea è inoltre il primo sito della Regione realizzato seguendo le nuove linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale per quanto riguarda i criteri di accessibilità e fruizione.

Elena Giovinazzo