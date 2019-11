Valle d'Aosta, dal pomeriggio tregua maltempo Pubblicato: Lunedì, 25 Novembre 2019 09:05

AOSTA. Superato il fine settimana caratterizzato da pioggia e neve anche a quote basse, da oggi la situazione meteo in Valle d'Aosta dovrebbe migliorare.

Le previsioni dell'Ufficio meteo regionale indicano che per tutta la mattinata il cielo sarà ancora molto nuvoloso con precipitazioni deboli e limite neve in rialzo fino a 1800-2000 metri, ma dal pomeriggio sono attese delle schiarite con temperature in aumento, soprattutto le massime.

Sole e qualche nuvole accompagneranno anche la giornata di martedì, poi dovrebbe arrivare un nuovo peggioramento nella giornata di mercoledì ed il giovedì mattina con pioggia e neve sui confini. Venerdì e sabato è prevista nuvolosità irregolare.

Bollettino criticità

Rimane valido ancora oggi il Bollettino di criticità emesso domenica dal Centro funzionale regionale. Su tutta la regione è indicata criticità "moderata" per la situazione valanghe (possibili crolli di medie e grandi dimensioni in zone antropizzate) e "ordinaria" per la situazione idrogeologica (possibili frane superficiali e cadute di massi dovuti alla saturazione del suolo).

