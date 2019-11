Terremoto Albania, la Valle d'Aosta disponibile a inviare aiuti Pubblicato: Martedì, 26 Novembre 2019 14:48

AOSTA. Il governo regionale della Valle d'Aosta ha dato la disponibilità a fornire aiuti all'Albania, colpita nei giorni scorsi da un forte terremoto. La Colonna mobile della protezione civile regionale potrebbe intervenire, se richiesto, per supportare le operazioni di soccorso e assistenza nella zona di Durazzo.

"La Valle d'Aosta - spiega in una nota Palazzo regionale -, rispondendo ad una richiesta di disponibilità da parte del Dipartimento nazionale di Protezione civile, ha evidenziato la possibilità di poter inviare subito la Colonna mobile della Protezione civile regionale con un modulo per 250 persone, volto all'assistenza alla popolazione per mezzo di una cucina da campo, docce, wc e sistemi riscaldatori per le tende".

M.C.