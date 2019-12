Una panchina viola per i diritti nelle separazioni: se ne è parlato ad Aosta Pubblicato: Venerdì, 06 Dicembre 2019 17:04

Stampa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Si è tenuta lo scorso 4 dicembre presso il CSV di Aosta una conferenza sull'iniziativa nazionale dell'Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori "Una panchina Viola: Diritti per tutti nelle separazioni".

L'iniziativa - che ha già avuto le prime adesioni a livello nazionale - vuol ricordare in modo provocatorio che la violenza di genere può riguardare sia le donne sia gli uomini e sottolineare la necessità di garantire uguali diritti tra i genitori nelle separazioni.

"Partirà da Aosta - città in cui, dinnanzi al tribunale, si è dato fuoco, nel 1996, il primo padre a cui era stata tolta la patria potestà e il diritto di vedere la figlia -l'installazione della prima panchina viola per chiedere il rispetto dei diritti per tutti nelle separazioni", spiega l'Associazione.

"Una panchina Viola", prosegue, per "alimentare la speranza in un futuro migliore per i nostri figli dove possano liberamente poter sognare e vedersi rispettati nei loro fondamentali diritti a vivere serenamente con ambedue i genitori; per ricordare a tutti, giudici e politici in particolare, che la violenza esiste anche quando non vengono rispettati i diritti dei minori alla bigenitorialità e il diritto dei genitori alla co-genitorialità, così come prevede la nostra Costituzione, il codice civile e penale e la Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza".

redazione