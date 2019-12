Potenziata la navetta neve tra Courmayeur e La Thuile Pubblicato: Martedì, 10 Dicembre 2019 11:18

AOSTA. Il servizio di collegamento tramite navette tra Courmayeur e La Thuile sarà potenziato a partire dal 26 dicembre 2019 e per tutta la stagione invernale.

Durante il periodo di alta stagione sciistica le coppie di corse che uniscono Courmayeur-Skyway e La Thuile, passando per Pré-Saint-Didier, aumenteranno dalle abituali 8 a 27 con partenze ogni trenta minuti. La prima corsa della giornata partirà da La Thuile alle ore 7, l'ultima alle ore 20.30. Da Courmayeur-Skyway le corse inizieranno alle 7,15. La seconda corsa è prevista alle 8,15 e poi, come da La Thuile, con cadenza ogni mezz’ora (con alcune eccezioni durante l’arco della giornata).

Sull'app Extramove, scaricabile gratuitamente da Apple Store e da Play Store, è possibile verificare gli orari e seguire in tempo reale, grazie alla geolocalizzazione, lo spostamento delle navette della neve.

"Anche questo, come altri proposti in questi mesi, è un investimento che intende qualificare la nostra offerta di trasporto pubblico per i residenti e per i turisti offrendo ai nostri comprensori opportunità concrete per migliorare l’offerta di servizi", sottolinea in una nota l'assessore regionale ai trasporti Luigi Bertschy. "L'approccio integrato e condiviso, che vede coinvolti 3 Comuni e 3 Società, anche in questo caso, è risultato vincente".

Il potenziamento della tratta è possibile anche grazie alla partecipazione economica dei comuni di Courmayeur, La Thuile e Pré-Saint-Didier e delle società SkyWay, Courmayeur Mont Blanc Funivie e Funivie Piccolo San Bernardo.

"Questo intervento sul sistema dei trasporti locali - commentano i referenti delle tre società di impianti a fune - è di importanza strategica per la nostra destinazione turistica non solo perché valorizza i due comprensori sciistici arricchendoli di un collegamento internazionale, ma perché permette anche di raggiungere la Skyway e le attività commerciali e ricettive sui territori coinvolti".

Clara Rossi