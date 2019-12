Disservizi ferrovia, gli assessori Bertschy e Gabusi scrivono a Trenitalia e Rfi Pubblicato: Venerdì, 13 Dicembre 2019 09:24

AOSTA. È firmata dall'assessore regionale ai trasporti della Valle d'Aosta Luigi Bertschy e dal collega del Piemonte Marco Gabusi la nota inviata a Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana per chiedere un servizio funzionante e che non sia soggetto a costanti disservizi.

"I limiti infrastrutturali che la tratta presenta", hanno scritto Bertschy e Gabusi a proposito della Torino-Aosta, "richiedono un vostro presidio rafforzato per evitare che i disservizi si riflettano costantemente sulla qualità della vita degli utenti valdostani e piemontesi che utilizzano quotidianamente il treno per lavoro, per studio o per altre necessità, come anche dei turisti".

"Risulta necessario quindi - si legge ancora nel messaggio - che RFI, in quanto proprietario dell’infrastruttura, e Trenitalia, che ha in gestione il servizio, garantiscano risposte più efficaci e coordinate ai piccoli e grandi problemi che continuano a verificarsi giornalmente e che adottino modalità comunicative tempestive per informare l'utenza colpita dal disagio. Il servizio pubblico ferroviario deve garantire al cittadino il suo diritto alla mobilità e lo deve fare mettendo in campo tutte le azioni possibili".

