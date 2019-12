Matteo Salvini ad Aosta, diretta su Aostaoggi.it Pubblicato: Giovedì, 19 Dicembre 2019 18:09

AOSTA. Il tour di Matteo Salvini farà tappa il 20 dicembre ad Aosta. Il leader della Lega ha organizzato il comizio nel capoluogo valdostano "per mandare un messaggio chiaro dopo i vergognosi scandali: elezioni subito!", come si legge sulle sue pagine social.

Il riferimento è all'inchiesta Egomnia coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Torino che vede coinvolti diversi politici regionali - a partire dall'ormai ex presidente della Regione, da due ex assessori e da un ex consigliere regionale, tutti dimissionari - sospettati di aver chiesto voti alla 'ndrangheta alle elezioni del maggio 2018 in cambio di posti di lavoro e altri benefici.

Aostaoggi.tv trasmetterà l'intervento di Salvini in diretta streaming a partire dalle ore 10.30.





redazione