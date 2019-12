Claudio Latino è Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana Pubblicato: Venerdì, 20 Dicembre 2019 16:56

AOSTA. Claudio Latino, segretario nazionale dell'Aido e presidente del Centro di Servizi per il volontariato della Valle d'Aosta, è stato insignito oggi dal presidente della Repubblica Mattarella dell’onorificenza di Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

L'onorificenza è stata assegnata "per lo straordinario impegno e la dedizione ai valori del volontariato in favore delle persone in condizioni di disagio".

A Latino, 57 anni, sono arrivate le congratulazioni de presidente della Regione ad interim, Renzo Testolin, e della presidente del Consiglio Valle Emily Rini. «Questa onorificenza - dice Rini - è il giusto riconoscimento di una vita interamente dedicata al volontariato. A Claudio Latino va il nostro ringraziamento: con la sua energia, il suo ottimismo, il suo impegno ha saputo sviluppare una rete di solidarietà che trova nel volontariato, anche attraverso il CSV da lui presieduto, una delle forze più autentiche della nostra società.»

E.G.