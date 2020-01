Il Comandante Generale dei Carabinieri ringrazia i militari del Gruppo Aosta Pubblicato: Venerdì, 10 Gennaio 2020 11:05

Stampa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5





AOSTA. Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Giovanni Nistri, è giunto ieri in Valle d'Aosta per incontrare il Gruppo Carabinieri di Aosta. È stato accolto dal Tenente Colonnello Carlo Lecca ed ha salutato il personale lì in servizio, una delegazione del Cobar e dell'Associazione Nazionale Carabinieri, nonché una rappresentanza dei reparti speciali.

Il Generale Nistri ha ringraziato e elogiato i militari dell'Arma per lo spirito di sacrificio e la professionalità con i quali vengono condotte ogni giorno le attività di prevenzione e di contrasto delle varie forme di criminalità. Ai carabinieri il Generale ha anche chiesto di proseguire con impegno nell'opera di tutela della legalità, per continuare ad assicurare alla popolazione sempre migliori condizioni di sicurezza.

redazione