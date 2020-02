Allerta meteo sulla Valle d'Aosta per vento forte



Criticità valanghiva arancione in 11 comuni AOSTA. Il Dipartimento regionale di protezione civile ha emesso oggi un'allerta meteo per vento forte su tutta la Valle d'Aosta e per pericolo valanghe. A causa dello scontro tra un'area di alta pressione sul Mediterraneo e una perturbazione in arrivo dal Nord Europa sono previsti venti di burrasca a partire dalla nottata sulla Valle d'Aosta in estensione da lunedì al Piemonte. All'avviso meteo per vento forte si aggiunge l' allerta arancio per criticità valanghiva nei comuni di Arvier, Courmayeur, Etroubles, La Salle, La Thuile, Morgex, Ollomont, Pré-Saint-Didier, Saint-Oyen, Saint-Rhemy-en-Bosses e Valgrisenche. redazione