Giornata Mondiale del Malato: Santa Messa in diretta streaming su Aostaoggi



Domenica 9 febbraio live dalle ore 15

AOSTA. Oggi, 9 febbraio, in occasione della Giornata Mondiale del Malato nella chiesa santuario di Maria Immacolata di Aosta si svolgerà la concelebrazione presieduta dal vescovo Lovignana. Il programma prevede alle ore 14.30 la recita del Santo Rosario e alle ore 15 la Santa Messa con il vescovo. Aostaoggi.it trasmetterà la celebrazione in diretta streaming a partire dalle ore 15. La registrazione dell'evento sarà in seguito disponibile su Aostaoggi.tv.



