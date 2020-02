«Questa classe politica ha ampiamente fatto il suo tempo»



Riceviamo e pubblichiamo

"Mi sconvolge la totale mancanza di autocritica da parte di questa classe politica, che ha ampiamente fatto il suo tempo, persino di fronte a fatti tanto gravi come lo scioglimento del primo comune valdostano per infiltrazioni mafiose. È dal 12 gennaio 2019 che noi di Adu VdA invochiamo un gesto di riscatto da parte di tutti e 35 i consiglieri regionali perché la 'ndrangheta non deve condizionare la politica. Noi siamo coscienti di essere a rischio più di altri con le nuove elezioni, riteniamo tuttavia indispensabile una nuova classe politica eletta con trasparenza, più giovane e più al femminile, consapevole, preparata, lungimirante e capace di lavorare seriamente per ridare dignità alle Istituzioni e a una comunità disorientata e ferita nel profondo. Il motto di questa maggioranza è "bien faire et laisser dire". Ma il problema sta proprio tutto "bien faire" che non può che essere conseguente a un profondo e coraggioso rinnovamento". Daria Pulz