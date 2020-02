In 300 alla seconda giornata di Sci... volare a scuola



L'iniziativa avvicina i giovani agli sport invernali

AOSTA. Trecento alunni hanno partecipato alla seconda giornata di Sci... volare a scuola, il 14 febbraio, organizzata per avvicinare i giovani agli sport invernali. Distribuiti tra le piste di Brusson, in Val d'Ayas, di Flassin, Valle del Gran San Bernardo e Cogne, 173 gli alunni che hanno appreso dai maestri dell’Associazione Valdostana Maestri di Sci le tecniche di sciata. A loro, nel comprensorio di Pila, si sono aggiunti poco 129 gli alunni che hanno praticato lo sci alpino e lo snowboard. Gli studenti sciatori interessanti appartengo alle Istituzioni scolastiche San Francesco, Unité des Communes valdôtaines Mont Emilius 1 (Villair) e 2 (Nus), Luigi Barone (Verrès) e Unité des Communes valdôtaines Gran Combin. redazione