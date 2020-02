Valle d'Aosta, attivo un numero verde per informazioni sul Coronavirus



Chi ha sintomi influenzali o respiratori deve contattare il 112 e il 1500 AOSTA. La Regione autonoma Valle d'Aosta ha istituito un numero verde - 800 122 121 - per dare informazioni sull'emergenza Coronavirus. Il numero è attivo dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 13 alle 18 e può essere contattato per "ottenere informazioni non sanitarie sulle procedure in atto e sui comportamenti da tenere", si legge in una nota. I cittadini che manifestano sintomi influenzali o problemi respiratori devono invece contattare il numero 112 e il 1500 messo a disposizione dal Ministero della Salute. "In caso di possibile esposizione al Coronavirus, sarà attivato il personale sanitario per il prelievo di un tampone nasale e faringeo, funzionale alla diagnosi", spiega ancora l'Amministrazione regionale. Tutti coloro che negli ultimi 14 giorni sono stati nelle aree a rischio per infezione da Coronavirus non devono recarsi al Pronto Soccorso nel caso in cui si sospetti di avere contratto l’infezione, bensì il 112. redazione