Il Conservatorio della Valle d'Aosta sospende le attività

Coronavirus, niente lezioni e concerti fino al 29 febbraio come misura precauzionale AOSTA. Il Conservatorio musicale della Valle d'Aosta annuncia lo stop alle attività fino a sabato 29 febbraio compreso "in analogia con le decisioni assunte da altri Conservatori del Nord d’Italia" e "tenuto conto della concomitante chiusura delle scuole valdostane e sentita l’unità di crisi regionale" sul Coronavirus. Si tratta di una "misura precauzionale contro la diffusione del nuovo coronavirus Covid-19", spiega il Conservatoire, che comporta la sospensione totale delle attività didattiche e concertistiche fino al 29 febbraio nella sede aostana dei Balivi e nella sede di Pont-Saint-Martin. Di conseguenza è rinviato a data da destinarsi il concerto in programma il 27 febbraio della rassegna Les jeudis du Conservatoire. redazione