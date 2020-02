Coronavirus, numero verde Valle d'Aosta non risponde a richieste sanitarie



La precisazione dell'unità di crisi: chi ha sintomi influenzali chiami il 112 AOSTA. Il numero verde 800 122 121 attivato dalla Valle d'Aosta per l'emergenza Coronavirus non risponde a richieste di tipo sanitario: lo sottolinea in una nota l'unità di crisi regionale. Il numero verde serve a fornire esclusivamente informazioni sulle procedure di gestione attuate in Valle d'Aosta per gestire l'emergenza Covid-19. "Coloro che manifestano sintomi influenzali o hanno problemi respiratori devono chiamare il 112 oppure contattare il proprio medico di base" e non recarsi al pronto soccorso. "Il Governo regionale - si legge ancora nella nota - coglie l’occasione per ringraziare i Volontari di Protezione civile che hanno dato la disponibilità a gestire, per il tramite dell’Unità di crisi, le chiamate del numero verde, strumento che si dimostra importante per fornire informazioni sulle procedure e sui comportamenti da tenere per una corretta prevenzione". redazione