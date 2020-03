Coronavirus, Fp Cgil: rinvio concorso per infermieri è inaccettabile



L'Usl Valle d'Aosta sospende la procedura concorsuale per 83 infermieri a causa del Covid-19 AOSTA. "È inaccettabile che l'Azienda Sanitaria chieda al personale la revoca delle ferie e sospenda i recuperi delle ore, quando era in itinere un concorso per titoli ed esami". Lo affermano il segretario Igor De Belli di Fp Cgil e Pietro Trovero della segreteria regionale di Fp dopo il rinvio per l'emergenza Coronavirus del concorso pubblico per 83 infermieri dell'Usl valdostana. De Belli e Trovero si dicono "perplessi davanti a questa decisione" dal momento che "il Dpcm (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) del 4 marzo non blocca di fatto le procedure concorsuali e soprattutto non esclude dallo stop le professioni sanitarie". La richiesta di Fp Cgil è di prorogare i contratti a tempo determinato e procedere con lo scorrimento delle graduatorie fino ad esaurimento. "Invece - dicono De Belli e Trovero - non siamo d'accordo sul reclutamento del personale già in quiescenza, anche perché i pensionati hanno un'età tale che è considerata a rischio in questo momento di emergenza Covid-19. Non troviamo brillante neppure l'idea di anticipare le sessioni di laurea. Ci piace l'idea che il personale sanitario venga implementato con i giovani laureati, però è evidente come ai neolaureati manchi un percorso formativo, quindi è impensabile - concludono - che vadano a sostituire il personale carente in questo momento di emergenza". E.G.