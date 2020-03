Coronavirus, bozza decreto: chiuse Lombardia e 11 province



Nelle zone rosse stop a spostamenti, comprensori sciistici chiusi, niente cerimonie civili e religiose ROMA. È atteso nelle prossime ore un nuovo decreto del governo con ulteriori misure di contenimento per l'emergenza Covid-19. Nella bozza di decreto pubblicata sui maggiori media nazionali si indica all'articolo 1 la chiusura della Lombardia e di undici province in altre regioni (Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria). "Chiusura" significa divieto di entrare o uscire dalla regione o dalla provincia se non per situazioni di emergenza. Il decreto impone la chiusura di palestre, piscine, centri benessere, spa, di musei, centri culturali, comprensori sciistici e, solo nei fine settimana, dei centri commerciali. Sospese inoltre la cerimonie civili e religiose, incluse quelle funebri. Secondo l'ultimo bilancio ufficiale in Italia sono registrati 5.883 casi di Covid-19; i guariti sono 589 e i deceduti 233. C.R.