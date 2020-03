Coronavirus, Vescovo Aosta: funerali solo in forma privata



Il rito religioso sarà celebrato direttamente in cimitero AOSTA. A partire da oggi, 8 marzo, i funerali si dovranno svolgere in forma privata e soltanto al cimitero: lo prevede una circolare urgente che il vescovo di Aosta Franco Lovignana ha inviato ai parroci della Valle d'Aosta. In base all'ultimo nuovo decreto del presidente del consiglio dei ministri "i funerali religiosi si svolgeranno in forma privata accogliendo direttamente in cimitero il feretro accompagnato dai parenti più stretti", spiega la circolare. Al cimitero si svolgeranno "le preghiere e i riti previsti dal rituale per la tumulazione del defunto" mentre la messa è "rimandata a quando cesseranno le restrizioni attualmente in vigore". redazione