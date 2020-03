Coronavirus, Casinò di Saint-Vincent chiuso fino al 3 aprile



La casa da gioco valdostana si ferma per l'emergenza sanitaria Covid-19 SAINT-VINCENT. Il Casinò di Saint-Vincent chiude per l'emergenza Coronavirus: la comunicazione ufficiale da parte della Casinò de la Vallée Spa è arrivata oggi alle ore 12. "In ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 articolo 2 lettera c, si comunica che la Casa da gioco resterà chiusa fino al 3 aprile 2020", si legge in una stringata nota. "Eventuali modifiche introdotte da nuove disposizioni del Governo saranno prontamente attuate e comunicate". La casa da gioco valdostana aveva già adottato da alcuni giorni una serie di precauzioni riducendo per esempio il numero massimo di accessi e la concentrazione di pubblico ai tavoli da gioco e alle slot machines e chiudendo temporaneamente alcuni giochi (i tavoli di roulette francese, craps e trente quarante). Anche le manifestazioni e gli eventi sono cancellati fino al 3 aprile, come da disposizioni del Dpcm del 4 marzo scorso.



redazione