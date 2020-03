Coronavirus, sindacati: misure per famiglie e imprese sono insufficienti





'Senza misure efficaci e precise l'economia della Valle d'Aosta sarà danneggiata'



AOSTA. "Le misure urgenti decretate dal Governo fino ad oggi a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per l'emergenza del “ CoronaVirus – COVID-19” risultano a nostro avviso insufficienti". Lo affermano Cgil, Cisl, Savt e Uil Valle d'Aosta in una nota congiunta in cui invitano il governo valdostano a chiedere nel prossimo incontro Stato-Regione l'estensione alla nostra regione le misure sugli ammortizzatori sociali.

Secondo i sindacati è necessario "ricomprendere nei provvedimenti tutte le realtà che, a causa delle ordinanze emesse per ridurre i rischi di contagio, hanno interrotto o ridotto le attività lavorative. In particolare i lavoratori e le lavoratrici dei servizi collegati alla chiusura delle scuole, delle attività culturali e sportive, che per la grandissima parte non hanno la possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali e, quindi, senza interventi specifici rischiano di perdere le retribuzioni. Cosi come urgono misure concrete per intercettare le negative ricadute occupazionali del comparto del turismo/commercio fortemente penalizzato nella nostra regione".

Le organizzazioni sindacali non escludono poi l'idea di una specifica legge regionale che introduca "nuove misure, precise, efficaci e chiare senza le quali saranno pesantemente danneggiati i lavoratori, le imprese e nel complesso l'economia della regione. Vanno previste apposite misure finalizzate a tutelare le famiglie che sono state obbligate a trovare soluzioni urgenti per far fronte alla gestione dei figli a seguito della chiusura delle scuole".

