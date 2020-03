Coronavirus, chiude l'Ufficio Immigrazione della Questura di Aosta



Per i casi urgenti è necessario telefonare AOSTA. L'Ufficio Immigrazione della Questura di Aosta chiude al pubblico per rispettare le restrizioni imposte per limitare la diffusione del Coronavirus. I cittadini convocati per definire le proprie posizioni saranno informati telefonicamente della nuova data di convocazione. Per eventuali urgenze relative a situazioni gravi ed indifferibili, prevalentemente di carattere sanitario, ci si può mettere in contatto telefonico con i numeri 0165 279426 oppure 0165 279545. Saranno garantite le attività connesse alle richieste di protezione internazionale e rimangono confermate le prenotazioni per il rilascio dei passaporti. redazione