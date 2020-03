Coronavirus, rinviata la nona edizione di Maison&Loisir





Il Salone dell'abitare era in calendario ad Aosta a fine aprile, ma l'emergenza Covid-19 ha fatto saltare la manifestazione

AOSTA. "Rimandata a data da destinarsi": anche Maison&Loisir di arrende all'emergenza Coronavirus e annuncia che la nona edizione se si svolgerà, lo farà in un altro momento.

Il Salone dell'Abitare era previsto tra fine aprile e inizio maggio. «Fino all'ultimo, seppure in un contesto molto complicato, abbiamo continuato a preparare l'evento, effettuando anche tutti gli investimenti già programmati», spiega l'organizzatore Diego Peraga. «Oggi, pur a fronte di un ingentissimo danno economico data la natura apicale della manifestazione per la nostra azienda, dobbiamo constatare con rammarico che non esistono le condizioni per poter aprire le porte di Maison&loisir a fine aprile, sia per l'allestimento dei padiglioni che per la gestione complessiva della manifestazione, a fronte dell'eccessiva prossimità della data».

Per ora non è ancora definita una possibile data di rinvio. «Faremo questa valutazione non appena la situazione si sarà stabilizzata», aggiunge Peraga.



C.R.