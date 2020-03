"Elicottero spargerà disinfettante": il messaggio è una fake news



Testolin: deplorevole diffondere bufale in questo momento AOSTA. «Sta circolando un messaggino che mi hanno inviato: "questa sera alle 23 fino a domattina alle 5 girerà un elicottero per disinfettare. Rientrate i panni e altri oggetti". Questa è una fake news di quelle stratosferiche. Questa cosa non è assolutamente vera». La falsa notizia è stata riportata dall'assessore regionale alla sanità Mauro Baccega durante la conferenza stampa per fare il punto della situazione sull'emergenza sanitaria legata al Coronavirus in Valle d'Aosta. «Messaggini di questo tipo sono assolutamente delle bufale», ha ribadito il presidente della Regione Renzo Testolin. «Non tutti in questo momento hanno la lucidità» per distinguere prontamente le informazioni vere da quelle completamente false. «Serve massima serietà: queste azioni sono deplorevoli in un momento in cui la popolazione e l'economia hanno ben altre cose da affrontare che non delle mere prese in giro». redazione