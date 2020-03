Coronavirus, 26 i contagiati e 542 persone in isolamento in Valle d'Aosta



Testolin: 'le manovre di contenimento e sorveglianza funzionano' AOSTA. Il numero attuale di contagiati dal virus Covid-19 in Valle d'Aosta è di 26, secondo il bollettino delle ore 18 diffuso dal gruppo di coordinamento per 'emergenza Coronavirus in Valle d'Aosta. Sei persone sono ospedalizzate, ma senza necessità di cure intensive, e le restanti si trovano a domicilio. Le persone in isolamento domiciliare aumentano a 542. Un dato che va considerato in ottica positiva in quanto indica che «le manovre di contenimento e sorveglianza ha messo in atto funzionano perché riusciamo ad avere numeri abbastanza importanti», sottolineano il presidente della Regione Renzo Testolin e il dottor Luca Montagnani. Per quanto riguarda i tamponi effettuati, si attendono ancora gli esiti di 55 test. L'ospedale regionale Parini, che inizierà a misurare la temperatura a tutte le persone in ingresso, dovrebbe disporre da lunedì del laboratorio di analisi interno che velocizzerà i tempi di risposta. Facendo il punto sulla situazione valdostana, il presidente della Regione ha ancora una volta ribadito la necessità di rispettare gli obblighi di isolamento imposti dai DPCM degli ultimi giorni. Un invito rivolto soprattutto a turisti e proprietari di seconde case. «È opportuno che chi si trova in Valle d'Aosta si attenga alle regole imposte, che non valgono per alcuni sì e per altri no -ha detto -. Chi è in Valle d'Aosta, come su tutto il territorio nazionale, deve attenersi alle regole di rispetto e di buon comportamento che impongono lo stare a casa e uscire solo per motivi di lavoro, di salute, di bisogni come fare la spesa. In tutti gli altri casi non è ammesso uscire di casa». I controlli, ha aggiunto Testolin, ci sono sia sulla viabilità sia sui pedoni soprattutto in città e nelle località turistiche più frequentate. «Ci sarà un comportamento rigido da parte delle forze dell'ordine», avverte. Ai controlli partecipano tutte le forze dell'ordine incluso Corpo forestale che «nei primi due giorni ha effettuato circa 550 controlli» e le guardie nazionali del Parco nazionale Gran Paradiso per i territori entro i confini dell'area protetta. E.G.