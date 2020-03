Coronavirus, aumentano a 56 i casi positivi in Valle d'Aosta



Più di 800 persone in isolamento per contenere la diffusione del virus AOSTA. Puntuale alle ore 13 la Regione ha diffuso il bollettino con i dati aggiornati sulla situazione Covid-19 in Valle d'Aosta. I casi positivi sono 56 (57 tenendo conto dell'unico decesso registrato finora nella nostra regione) di cui 16 sono attualmente presi in carico dalle strutture ospedaliere. Ci sono ancora 101 tamponi in attesa di responso su 273 effettuati in totale. Con l'aumentare dei casi sale anche il numero di persone sottoposte alle misure di isolamento che servono a contrastare la diffusione del virus: 805 in tutto. Il precedente bollettino indicava 42 positivi attuali (43 totali) e 721 persone in isolamento; 232 i tamponi effettuati di cui 87 negativi e 102 in attesa di risultato. Secondo le autorità regionali il picco di contagi arriverà a fine mese. M.C.