Coronavirus, Gros Cidac annuncia due domeniche di chiusura



L'ipermercato di Aosta rimarrà chiuso al pubblico AOSTA. L'ipermercato Gros Cidac di Aosta annuncia la chiusura nelle prossime due domeniche per l'emergenza Coronavirus. "In questo modo - si legge in un messaggio postato sui social - vogliamo dare riposo alla nostra meravigliosa squadra e ricordarvi l'importanza di militare gli spostamenti". La chiusura annunciata riguarda domenica 22 e domenica 29 marzo. redazione