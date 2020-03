Coronavirus, Testolin: bar della stazione di Aosta può rimanere aperto



Stazioni ferroviarie come aeroporti e autostrade AOSTA. Il bar della stazione di Aosta che è rimasto aperto anche in questi giorni di "lockdown" al contrario di altri (o almeno, di quelli che coscienziosamente stanno rispettando i decreti) è pienamente in regola. «Come per aeroporti e autostrade, anche nelle stazioni ferroviarie c'è la possibilità di mantenere aperto l'esercizio proprio per la sua localizzazione», ha spiegato il presidente della Regione, Renzo Testolin, rispondendo ad una nostra domanda durante la quotidiana conferenza stampa dell'Unità di coordinamento regionale. redazione