Emergenza Covid-19: come donare a favore dell'Usl e della Protezione civile Valle d'Aosta



E' possibile versare denaro o contribuire all'acquisizione di apparecchiature e dispositivi AOSTA. L'Azienda Usl della Valle d'Aosta e l'Amministrazione regionale hanno attivato due raccolte fondi per l'emergenza nuovo coronavirus. Per sostenere l'ospedale regionale U. Parini di Aosta è possibile effettuare donazioni in denaro utili all'azienda sanitaria che necessita di acquisire attrezzature, beni e servizi e di realizzare specifiche iniziative per migliorare la cura e l'assistenza.

Per donare: bonifico bancario a favore dell’Azienda USL Valle d’Aosta

Banca: UniCredit S.p.a.

IBAN: IT 12 F 02008 01210 000103793253

CAUSALE: sostegno emergenza CORONAVIRUS

seguito da nome, cognome indirizzo mail o recapito telefonico e codice fiscale del donante. Cittadini, associazioni e imprese possono anche donare attrezzature e altri beni particolarmente utili in questo momento. Sul sito internet ausl.vda.it sono disponibili tutte le informazioni aggiuntive. Inoltre l'Amministrazione regionale si sta attivando per dare la possibilità di effettuare versamenti a favore della Protezione civile tramite un conto corrente dedicato della Regione con causale "Sostegno Regione VdA emergenza coronavirus". Secondo quanto riferito dal presidente della Regione Testolin la raccolta fondi sarà attivata oggi. Le indicazioni necessarie saranno pubblicate sul sito ufficiale della Regione. Elena Giovinazzo