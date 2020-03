Certan: programmiamo interventi di sanificazione nelle scuole



Distribuiti anche alcuni dispositivi minimi di protezione individuale AOSTA. L'amministrazione regionale procederà con la sanificazione di alcune strutture scolastiche valdostane: lo ha fatto sapere l'assessore regionale Chantal Certan durante la conferenza stampa di questa sera sulla situazione Coronavirus in Valle d'Aosta. L'assessore ha confermato che quasi certamente la chiusura delle scuole sarà prorogata oltre il 3 aprile, ma è comunque in corso di programmazione l'igienizzazione dei plessi in cui si sono verificati dei casi positivi al Covid-19 secondo le modalità indicate dal Ministero della Salute e pulizie approfondite con prodotti consigliati dallo stesso Ministero nelle altre scuole. L'assessore ha riferito inoltre che la protezione civile, tramite il corpo forestale, ha distribuito alle istituzioni scolastiche alcuni dispositivi di protezione individuale minimi e cioè «gel igienizzanti e qualche mascherine». In molti casi comunque i presidi si erano già attivati per avere Dpi da utilizzare. C.R.