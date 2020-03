Adava, stanze d'albergo gratuite per il personale sanitario



Avviata una ricognizione su richiesta della Regione per facilitare il personale che lavora all'emergenza Coronavirus AOSTA. L'Adava, l'Associazione degli albergatori della Valle d'Aosta, sta cercando camere d'albergo da mettere a disposizione del personale sanitario dell'ospedale Parini occupato in questi giorni nella gestione dell'emergenza Covid-19. L'associazione ha già attivato una ricognizione tra i propri iscritti per individuare strutture in grado di collaborare fornendo le camere gratuitamente o con costi a carico dell'Adava. La richiesta è arrivata dalla Regione allo scopo di facilitare medici, infermieri e operatori che in questi giorni si trovano in prima linea nel tentativo di contrastare la pandemia. Gli obiettivi sono avvicinare gli operatori al nosocomio regionale, riducendo così la necessità di spostamento, ma anche consentire a chi lo desidera di rimanere isolato dalla famiglia per evitare contagi. C.R.